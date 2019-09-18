صندوق خليفة يستعرض مشروعين وطنيين خلال معرض الفنادق 2019 بدبى

وكالات

يستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشروعين وطنيين في معرض الفنادق 2019، الذي تختتم فعالياته غدا في مركز دبي التجاري العالمي على هامش معرض الشرق الأوسط للتصميم وأسبوع الضيافة، حيث يُعد "ناشيونال تريديرز للمرطبات" و"أوفر سيز للمياه"، مشروعين إماراتيين بارزين ضمن مجموعة المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق.

وتأتي المشاركة في هذا المعرض بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان في سبيل تعزيز مكانة ريادة الأعمال داخل دولة الإمارات ودعم المشاريع الوطنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن قطاع الضيافة والفنادق بما يساهم في تحقيق مستهدفات سياسة التنويع الاقتصادي وازدهار القطاعات الحيوية داخل الدولة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: تأتي مشاركة صندوق خليفة في المعرض الذي يعد أكبر حدث للضيافة من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في إطار السعي المتواصل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنضوي تحت مظلة الصندوق، من خلال توفير منصات عرض مثالية يقومون من خلالها بعرض أفكارهم ومشروعاتهم بما يشكل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق أعمالهم ويفتح لهم آفاقاً جديدة نحو الأسواق المحليّة والإقليمية والعالمية.