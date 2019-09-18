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صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبى على العيون بـ6 محافظات غدا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:45 ص
صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبى على العيون بـ6 محافظات غدا قوافل "نور حياة"
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة تواصل عملها غدا الخميس فى 6 محافظات، هى الدقهلية فى منية النصر، والمنوفية فى مركز الباجور، والفيوم، والشرقية والمنيا ودمياط فى استاد دمياط، لإجراء الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التى تشمل  13 محافظة هى السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى منها الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة  ومؤسسة راعى مصر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية  وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال  الكشف الطبي وذلك خلال 3 سنوات لافتا  الى  أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع  نحو  ألف  مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 350 عملية اسبوعيا من خلال 6 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

في ذات السياق ، أنهى صندوق تحيا مصر الاستعدادت النهائية لاستئناف عمل مبادرة نور حياة بالمدارس الابتدائية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، ومن المزمع زيادة عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة على مدار الفصلين الدراسيين، ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن المبادرة قامت بالكشف على نحو 100 ألف تلميذ خلال الفصل الدراسي الماضي ووفرت 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

يذكر أن الصندوق فتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

 

قوافل نور حياة (1)
قوافل نور حياة 

 

قوافل نور حياة (2)
 الكشق على المرضى 

تحيا مصر

قوافل نور حياة

امراض العيون

امراض مستعصية

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