صحة الشرقية: 117 ألف سيدة استفادت من حملة "حقك تنظمى"

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن 117 الف سيدة استفادت من خدمات حملة "حقك تنظمى"، وتم فحص 19 ألف طالب متقدم للمرحلة الجامعية من "فيرس سى".

وذكر بيان لمديرية الصحة، أنه تم إجراء المسح الطبى لطلبة الفرقة الأولى بالجامعة، بعد بلوغهم سن 18 سنة، وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث تم فحص عدد 19 ألف و202 طالب جامعى، من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفى الطلبة، وكلية الطب البيطرى، تم تحويل 25 حالة لمستشفى الأحرار التعليمى لإجراء تحليل "PCR" كفحص تأكيدى بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34 الف 800 طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتى يوم 17 اكتوبر 2019.

وفى السياق ذاته، أكدت مديرية الصحة، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرحلة الثانية، تحت شعار "حقك تنظمى" والمستمرة حتى مساء الخميس الموافق 19 سبتمبر، وتشمل 9 إدارات صحية هى "الزقازيق – الإبراهيمية – أبو كبير – الصالحية الجديدة – أبو حماد – القرين – أولاد صقر – منشأة أبو عمر – صان الحجر".

ويصاحب الحملة مبادرة "أيامنا أحلى" الإعلامية، والتى تقوم بتنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم لعدد 8642 منتفعة تنظيم أسرة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى منها فحص 686 سيدة بالموجات الصوتية، ومتابعة حمل لعدد 345 سيدة، وتوقيع كشف نساء لعدد 635، ليصل بذلك إجمالى من تم تقديم الخدمة لهن 45 الف 348 منتفعة خلال 4 أيام، هذا أيضاً بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على 3621 فى تخصص الباطنة، (3415) كشف أطفال خلال الأربعة أيام الماضية من المرحلة الثانية من خلال الفرق الطبية فى الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة .

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الخدمة قدمت فى المرحلة الأولى لعدد 62 الف 363 منتفعة تنظيم أسرة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص 3109 سيدة بالموجات الصوتية، ومتابعة حمل لعدد 2222، وكشف نساء 4560، وباطنة 3732، وكشف أطفال 3182 حالة.

وتم ذلك من خلال عدد 320 طبيب مدرب، 390 ممرضة مدربة، فى 10 إدارات صحية بالعيادات الثابتة لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات بعدد 270 عيادة طبية هذا بالإضافة إلى عدد 17 عيادة متنقلة، كما تم تقديم الخدمة وتنفيذ 50 ندوة إعلامية بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، وعدد 540 ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأنواع الوسائل، ومخاطر الزواج المبكر، ومضار ختان الإناث .

وبذلك يصل إجمالى من تم تقديم الخدمة لهن 117 الف 602 منتفعة حتى الآن بالمحافظة منذ بداية إنطلاق المرحلة الأولى للحملة فى 8 سبتمبر الجارى .