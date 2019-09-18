"صحة أسوان" تختتم فاعليات الدورة التدريبية للتمريض على الاستقبال والطوارئ

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتمريض الاستقبال والطوارئ، اليوم الأربعاء، والتى نظمتها إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بأسوان على مدار 3 أيام.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الدورة التدريبة تهدف إلى نشر الوعى الطبى والعلمى ورفع مستوى الأداء العملى بين العاملين بهئية التمريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، مشيراً إلى أن فعاليات الدورة التدريبية تضمنت التدريب العملى على أعمال الإسعافات الأولية، وآلية التسجيل فى الإستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى طرق وأساليب إنعاش القلب وسلام وأمان المريض، علاوة على أعمال السجلات ومهارات الإتصال والتواصل السريع والفورى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، أن الدورة شارك فيها مجموعة متميزة من المدربين والمتخصصين بإشراف من مديرة التمريض ومفتشة الطوارىء ومسئول التدريب فى مستشفى كوم أمبو ومستشفى صدر أسوان، لافتاً إلى أنه فى نهاية الدورة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين تكريماً لهم وتشجيعاً لهم للاستفادة من المهارات والخبرات التى اكتسبوها وتطبيقها فى مجال عملهم بالشكل المطلوب.