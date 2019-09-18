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شوادر كلنا واحد تستقبل المواطنين لشراء مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:06 م
شوادر كلنا واحد تستقبل المواطنين لشراء مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة شوادر كلنا واحد-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل المواطنون الزحف على شوادر كلنا واحد  ، لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.
 
واتخذت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.
 
ولقيت المبادرة إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

كلنا واحد

شوادر كلنا واحد

بيع الادوات المدرسية

ادوات مدرسية باسعار مخفضة

ادوات مدرسية

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