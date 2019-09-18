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شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:57 م
شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدا الخميس، إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبدأ جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

 

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه من المتوقع أن تعكس المشاركة المصرية فى دورة الجمعية العامة هذا العام الدور الهام الذى تضطلع به مصر داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها الإقليمي بالنسبة لكافة القضايا ذات الصلة.

 

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية من المقرر أن يجري على هامش تواجده فى نيويورك عدداً من اللقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول المختلفة ومسئولي الأمم المتحدة، حيث سيتم بحث سبل تطوير علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات الهامة سيُنقل خلالها الرؤية المصرية حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية.

 
 
 

 


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