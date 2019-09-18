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شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم ستنخفض لـ3 جنيهات منتصف أكتوبر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:00 ص
شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم ستنخفض لـ3 جنيهات منتصف أكتوبر صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم ستشهد تراجعا خلال الأيام القادمة حيث ستعود الأسعار لأقل من 3 جنيهات للكيلو مع بداية شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية فى الأسواق .

وأضاف النجيب أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا مع نهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك بسبب أن المحصول الصيفى تعرض لـ 3 موجات حارة أثرت سلبا على الأسعار، إضافة إلى أن شهر سبتمبر هو الشهر الذى يمثل فاصل العروات الزراعية، ولذلك تقل الكميات المعروضة فى الأسواق وهو ما يتسبب فى رفع الأسعار بالسوق .

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم بدأت تنخفض بعدما ارتفع السعر إلى 7 جنيهات حيث سجلت 6 جنيهات للكيلو بحد أقصى، وذلك لظهور بشائر المحصول الجديد، متوقعا أن ينخفض أسعار الطماطم لأقل من 3 جنيهات فى منتصف شهر أكتوبر المقبل .

الجدير بالذكر أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا فى سوق العبور خلال الأيام الماضية ولكنها بدأت تتراجع حيث تراوح سعرها بين 4 -6 جنيهات ، مقابل 4.5 – 7 جنيهات للكيلو .


أسعار الطماطم

اسعار الخضروات

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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