شاهد.. مطارات دبى تطلق خدمة "تاكسى دى اكس بى" المجانية

كتب محمد جمال

أطلقت مطارات دبى خدمة "تاكسى دى اكس بي" المجانية فى مبنى 3 بمطار دبى الدولى، بهدف تيسير رحلة العملاء داخل مبانى مطار دبى الدولى، حسبما ذكرت صحيفة البيان السعودية.

ويمكن للعملاء طلبها من نقاط محددة فى منطقتى القادمين والمغادرين فى الكونكورس بى، أو بمجرد الاشارة لها عند رؤيتها.