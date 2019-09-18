شاهد.. مجموعة من مقاولى البناء والتشيد يتبرعون لصالح صندوق "تحيا مصر"

كتب محمد عبد العظيم

إيمانا بدور صندوق "تحيا مصر" فى المجالات الانسانية والخدمية والتنموية، حرص مجموعة من مقاولى البناء والتشييد على التبرع لصندوق "تحيا مصر"، ويعمل صندوق "تحيا مصر" بشكل مستمر من أجل تحسين حياة جموع المواطنين المصريين، من خلال مجموعة من المبادرات المختلفة، وتحسين معيشية المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا.

وقال محمود شعبان، صاحب شركة مقاولات، أن التبرع لصندوق "تحيا مصر" من أجل إفادة المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، وأضاف خالد نور صاحب شركة رخام، أن التبرع لصندوق "تحيا مصر" يعنى دعم قطاع الصحة والتعليم ومختلف المجالات التى يسعى الصندوق إلى الاهتمام بها.