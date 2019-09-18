شاهد.. مبادرة من قطاع "البناء والتشييد" لرد الجميل للدولة المصرية

كتب محمد عبد العظيم

أقبل عمال قطاع البناء والتشييد بشكل مكثف على التبرع لصالح صندوق "تحيا مصر"، فى مبادرة لرد الجميل للدولة المصرية، حيث أكد الحضور أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق من خلال تمويل عدد من المشروعات التنموية المتنوعة.

وقال محمد رمضان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات، أن مبادرة صندوق "تحيا مصر" لعلاج مرضى فيروس سى كانت رائعة للغاية، حيث تم علاج مليون ونصف مواطن من مرضى هذا المرض، بالإضافة إلى حل مشكلة العشوائيات لأهالينا فى مناطق كثيرة بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مختلف المحافظات.

وأوضح عصام أبو الدهب صاحب شركة مقاولات، أن صندوق "تحيا مصر" نفذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، من أجل بناء الدولة المصرية مثل مشروعات المياه والصرف الصحى وغيرها، ومساعدة القرى الأكثر احتياجا.