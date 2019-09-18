شاهد .. ما توصلت أليه عملية الأنشاءات بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر أحدى شركات القطاع الخاص، بالأعمال الإنشائية بمتحف آثار الغردقة، تمهيداً لأفتتاحة قريباً، حيث يقام المتحف بنطام المشاركة بين وزارة الأثار والقطاع الخاص.

وتجرى أعمال الإنشاءات النهائية بالمتحف لافتتاحه قبل انطلاق الموسم السياحى الجديد، حيث أن الأعمال التى تتم الآن داخل المتحف هى التعديلات التى أكدت عليها لجنة وزارة الأثار التى زارت المتحف مؤخراً.

وينشر "اليوم السابع" صور لأعمال الإنشاءات الأخيرة بالمتحف، حيث من المقرر أن يضم المتحف 1000 قطعة أثرية أصلية، وسوف يتم اختيارهم من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة.

كذلك سيضم المتحف جانب خاص لعرض التراث الثقافى والآثار الخاصة بالبحر الأحمر، وأكد محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح متحف الغردقة سيعمل على جذب السياح العاشقين للتاريخ المصرى الفرعونى.

كما يساهم افتتاح متحف الغردقة على تشجيع السياح لزيارة المتاحف خلال نزهتهم بالغردقة بجانب السياحة الشاطئية، وبالتالى إرتفاع إيرادات الدولة، كما أنه يساهم فى الترويج للآثار المصرية .

وكانت زارت لجنة عليا من َوزارة الأثار متحف آثار الغردقة نهاية أغسطس الماضي، ترأسها الدكتور مصطفى وزيرى امين عام المجلس الأعلى للاثار للتأكد من اعمال الانشاءات ومطابقتها بالمتاحف الاثرية.

أعمال الانشاءات بمتحف الغردقة

متحف الغردقة يستعد للافتتاح

إنشاءات متحف الغردقة