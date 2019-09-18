شاهد.. حجم الدمار فى العالم حال نشوب حرب نووية بين روسيا و أمريكا

محمد عبد المجيد

هل تخيلت يوما ما هي نتيجة الدمار الذى يخلفه حرب نووية في العالم ، وكم هو عدد الضحايا الذين يمكن أن يسقطوا جراء هذه الحرب المدمرة ، خاصة إذا كانت بين قطبى العالم "أمريكا وروسيا"؟ من هذا المنطلق طور باحثون محاكاة قد تكون مرعبة ، لتوضح كيف ستندلع حرب نووية مخيفة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى وروسيا.

نموذج المحاكاة تم مده بكل المعلومات المتوافرة والبيانات الرقمية لكم الأسلحة وتأثيرها ، استنادًا إلى بيانات واقعية عن مراكز القوة النووية وأهدافها، ، وكانت النتيجة صادمة وأن 34.1 مليون شخص سيموتون فى غضون ساعات.

كما سيؤدى النزاع المدمر، إلى إصابة 55.9 مليون شخص آخرين، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات الناجمة عن الآثار النووية وغيرها من الآثار بعيدة المدى، بحسب موقع "الديلى ميل."



بداية الحرب بين روسيا و أمريكا

فى الساعات الثلاث الأولى وحدها، ستتدمر أوروبا فيما يقدر عدد القتلى أو الجرحى بحوالى 2.6 مليون شخص.



النقط البيضاء توضح أماكن انفجار الصواريخ المطلقة من الجانبن

وبعد 90 دقيقة، ستشهد المدن الرئيسية فى كل من الولايات المتحدة وروسيا تبادل ما بين 5-10 قنابل نووية ، مخلفة 88.7 مليون قتيل أو جريح.





اطلاق صواريخ نوويه بين الجانبان روسيا وأمريكا

ويبين النموذج، أن العديد من الدول لن تكون الهدف المباشر للأسلحة النووية، مثل تلك الموجودة فى نصف الكرة الجنوبى وأسكتلندا.



الدمار داخل الأراضى الروسية

يتمنى الفريق الذى صمم الفيديو، أن تضيء المحاكاة على الآثار المأساوية للحرب النووية بين الأطراف المتنازعة وتكلفتها الباهظة على البشرية.



حجم الدمار بكل من روسيا وأمريكا جراء الصواريخ النووية

الفيديو الذى تصل مدته لأربع دقائق، تم إنتاجه من قبل الخبير الهندسى والمختص بالشئون الخارجية أليكس جلاسير لجامعة برينستون بمساعدة زملائه.



الخطوط الزرقاء تمثل ما يطلقه الناتو وأمريكا و الحمراء لروسيا

المحاكاة المسماة الخطة "أ"، تم رسمها بناء على عدة اختبارات مستقلة بالاستناد إلى النقاط الحالية لتمركز الجيوش الأمريكية والروسية، ومخططات الحرب النووية، والأهداف والأسلحة النووية التى تملكها الأطراف، وتشمل المحاكاة، معلومات عميقة وهائلة حول عدد الأسلحة النووية الحالية المنتشرة حاليا، والقنابل والجدول الزمنى الذى ستسير عليه الحرب.

وستتطور الحرب النووية، من مرحلة ابتدائية انطلاقاً من الاستهداف التكتيكى وصولاً لفترة استراتيجية يخرج فيها كلا الطرفين قدرتهما النووية، وفى المرحلة الأخيرة ستبدأ عملية استهداف المدن الرئيسية لإعاقة تعافى الخصم.

ويقدر الباحثون، بأن 90 مليون شخص سيصابون أو سيفقدون حياتهم فى الساعات الأولى من الصراع.

تبدأ المحاكاة بسياق نزاع تقليدى غير نووى، وفى السيناريو، أطلقت روسيا طلقة تحذيرية نووية من قاعدة بالقرب من كالينينغراد ، على البحر الأسود ، بهدف وقف تقدم الولايات المتحدة والناتو.

ورداً على روسيا، يضرب الناتو روسيا بضربة جوية تكتيكية واحدة، يتصاعد منها الصراع إلى حرب نووية تكتيكية فى جميع أنحاء أوروبا.

فى هذه المرحلة، تتوقع المحاكاة أن تقوم روسيا بتوصيل حوالى 300 رأس حربى نووى محملة إما عبر الطائرات أو صواريخ قصيرة المدى، لاستخدامها لضرب قواعد الناتو والقوات المتقدمة، وسوف يرد التحالف العسكرى الدولى بحوالى 180 سلاحًا نوويًا تحمله الطائرات.

فى هذه المرحلة، من المتوقع أن تصل الخسائر لإصابة أو وفاة حوالى 2.6 مليون شخص خلال فترة 3 ساعات ، تاركة أوروبا مدمرة بشكل هائل، عقب ذلك، سيشن الناتو بما يملك من أساطيل الغواصات الأمريكية وقواعد عسكرية ضربة نووية إستراتيجية بحوالى 600 رأس حربى بهدف إخراج القدرة النووية لروسيا.

وقبل أن تصل ضربة الناتو، تطلق روسيا القنابل النووية من مجموعة صوامع الصواريخ والغواصات ومنصات الإطلاق المحمولة، وتتوقع المحاكاة إصابة ووفاة 3.4 مليون شخص فى هذه المرحلة من الحرب، والتى ستمتد لفترة 45 دقيقة فقط.

وفى المرحلة الأخيرة من الصراع، سيستهدف كلا الطرفين أكثر 30 مدينة ازدحاماٍ بالسكان، إضافة إلى المراكز الاقتصادية فى حين سيتم نشر 5-10 أسلحة نووية لكل هدف لمحاولة منع التعافى من الحرب من قبل الأطراف، هذه العملية ستؤدى إلى إصابة ووفاة 85.3 مليون شخص خلال مدة 45 دقيقة.