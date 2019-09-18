سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. حجم الدمار فى العالم حال نشوب حرب نووية بين روسيا و أمريكا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:10 م
شاهد.. حجم الدمار فى العالم حال نشوب حرب نووية بين روسيا و أمريكا حرب نووية
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل تخيلت يوما ما هي نتيجة الدمار الذى يخلفه حرب نووية في العالم ، وكم هو عدد الضحايا الذين يمكن أن يسقطوا جراء هذه الحرب المدمرة ، خاصة إذا كانت بين قطبى العالم "أمريكا وروسيا"؟ من هذا المنطلق طور باحثون محاكاة قد تكون مرعبة ، لتوضح كيف ستندلع حرب نووية مخيفة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى وروسيا.
 
نموذج المحاكاة تم مده بكل المعلومات المتوافرة والبيانات الرقمية لكم الأسلحة وتأثيرها ، استنادًا إلى بيانات واقعية عن مراكز القوة النووية وأهدافها، ، وكانت النتيجة صادمة وأن 34.1 مليون شخص سيموتون فى غضون ساعات.
 
 
 
كما سيؤدى النزاع المدمر، إلى إصابة 55.9 مليون شخص آخرين، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات الناجمة عن الآثار النووية وغيرها من الآثار بعيدة المدى، بحسب موقع "الديلى ميل."
 
بداية الحرب بين روسيا و أرمريكا
بداية الحرب بين روسيا و أمريكا
 
فى الساعات الثلاث الأولى وحدها، ستتدمر أوروبا فيما يقدر عدد القتلى أو الجرحى بحوالى 2.6 مليون شخص.
 
النقط البيضاء توضح أماكن انفجار الصواريخ المطلقة من الجانبن
النقط البيضاء توضح أماكن انفجار الصواريخ المطلقة من الجانبن
 
وبعد 90 دقيقة، ستشهد المدن الرئيسية فى كل من الولايات المتحدة وروسيا تبادل ما بين 5-10 قنابل نووية ، مخلفة 88.7 مليون قتيل أو جريح.

اطلاق صواريخ نوويه بين الجانبان روسيا و امريكا
اطلاق صواريخ نوويه بين الجانبان روسيا وأمريكا
 
ويبين النموذج، أن العديد من الدول لن تكون الهدف المباشر للأسلحة النووية، مثل تلك الموجودة فى نصف الكرة الجنوبى وأسكتلندا.
 
الدمار داخل الاراضى الروسية
الدمار داخل الأراضى الروسية
 
يتمنى الفريق الذى صمم الفيديو، أن تضيء المحاكاة على الآثار المأساوية للحرب النووية بين الأطراف المتنازعة وتكلفتها الباهظة على البشرية.
 
حجم الدمار بكل من روسيا و أمريكا جراء الصواريخ النوويه
حجم الدمار بكل من روسيا وأمريكا جراء الصواريخ النووية
 
الفيديو الذى تصل مدته لأربع دقائق، تم إنتاجه من قبل الخبير الهندسى والمختص بالشئون الخارجية أليكس جلاسير لجامعة برينستون بمساعدة زملائه.
 
الخطوط الزرقاء تمثل ما يطلقه الناتو و أمريكا و الحمراء لروسيا
الخطوط الزرقاء تمثل ما يطلقه الناتو وأمريكا و الحمراء لروسيا
 
المحاكاة المسماة الخطة "أ"، تم رسمها بناء على عدة اختبارات مستقلة بالاستناد إلى النقاط الحالية لتمركز الجيوش الأمريكية والروسية، ومخططات الحرب النووية، والأهداف والأسلحة النووية التى تملكها الأطراف، وتشمل المحاكاة، معلومات عميقة وهائلة حول عدد الأسلحة النووية الحالية المنتشرة حاليا، والقنابل والجدول الزمنى الذى ستسير عليه الحرب.
 
وستتطور الحرب النووية، من مرحلة ابتدائية انطلاقاً من الاستهداف التكتيكى وصولاً لفترة استراتيجية يخرج فيها كلا الطرفين قدرتهما النووية، وفى المرحلة الأخيرة ستبدأ عملية استهداف المدن الرئيسية لإعاقة تعافى الخصم.
 
ويقدر الباحثون، بأن 90 مليون شخص سيصابون أو سيفقدون حياتهم فى الساعات الأولى من الصراع.
 
تبدأ المحاكاة بسياق نزاع تقليدى غير نووى، وفى السيناريو، أطلقت روسيا طلقة تحذيرية نووية من قاعدة بالقرب من كالينينغراد ، على البحر الأسود ، بهدف وقف تقدم الولايات المتحدة والناتو.
 
ورداً على روسيا، يضرب الناتو روسيا بضربة جوية تكتيكية واحدة، يتصاعد منها الصراع إلى حرب نووية تكتيكية فى جميع أنحاء أوروبا.
 
فى هذه المرحلة، تتوقع المحاكاة أن تقوم روسيا بتوصيل حوالى 300 رأس حربى نووى محملة  إما عبر الطائرات أو صواريخ قصيرة المدى، لاستخدامها لضرب قواعد الناتو والقوات المتقدمة، وسوف يرد التحالف العسكرى الدولى بحوالى 180 سلاحًا نوويًا تحمله الطائرات.
 
فى هذه المرحلة، من المتوقع أن تصل الخسائر لإصابة أو وفاة حوالى 2.6 مليون شخص خلال فترة 3 ساعات ، تاركة أوروبا مدمرة بشكل هائل، عقب ذلك، سيشن الناتو بما يملك من أساطيل الغواصات الأمريكية وقواعد عسكرية ضربة نووية إستراتيجية بحوالى 600 رأس حربى بهدف إخراج القدرة النووية لروسيا.
 
وقبل أن تصل ضربة الناتو، تطلق روسيا القنابل النووية من مجموعة صوامع الصواريخ والغواصات ومنصات الإطلاق المحمولة، وتتوقع المحاكاة إصابة ووفاة 3.4 مليون شخص فى هذه المرحلة من الحرب، والتى ستمتد لفترة 45 دقيقة فقط.
 
وفى المرحلة الأخيرة من الصراع، سيستهدف كلا الطرفين أكثر 30 مدينة ازدحاماٍ بالسكان، إضافة إلى المراكز الاقتصادية فى حين سيتم نشر 5-10 أسلحة نووية لكل هدف لمحاولة منع التعافى من الحرب من قبل الأطراف، هذه العملية ستؤدى إلى إصابة ووفاة 85.3 مليون شخص خلال مدة 45 دقيقة.
 
وسيتجاوز الرقم الإجمالى للوفيات الفورية فى هذا السيناريو، 34.1 مليون شخص ولا يتضمن الوفيات الناجمة عن الإصابات وآثار الحرب بعيدة المدى.

 


روسيا

امريكا

حرب نوويه

حلف الناتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة