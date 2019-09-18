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سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات للمليشيات فى مطارى معيتيقة ومصراتة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:04 م
سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات للمليشيات فى مطارى معيتيقة ومصراتة مطار معيتيقة الدولى
كتب : أحمد جمعة

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استهدف سلاح الجو الليبى، فجر الأربعاء، مواقع للمليشيات المسلحة فى القسم العسكرى بقاعدة معيتيقة فى طرابلس، توجيه ضربات دقيقة إلى غرفة عمليات الطيران المسير فى مطار مصراتة الدولى.

 

وقال الجيش الليبى فى بيان له إن الغارات الجوية نجحت فى الإصابة المباشرة لعدد من الأهداف فى قاعدة معيتيقة وغرفة عمليات الطيران المُسير فى مطار مصراتة، وعدد من مخازن الذخائر ومبانٍ لإقامة الأتراك.

 

وأطلق الجيش الليبى عملية عسكرية شاملة فى الرابع من أبريل الماضى لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والإرهابية التى تبسط سلطتها على مؤسسات الدولة الليبية داخل العاصمة.

 

كان سلاح الجو الليبى قد أعلن توجيه ثلاث ضربات لغرفة عمليات الطيران التركي المسير في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

 

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن ثلاث غارات  على القسم العسكرى بقاعدة معيتيقة الذى تستخدمه غرفة عمليات الطيران التركي المسير.

كان المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى قد أكد ان الحرب على الإرهاب ليست كالحروب التقليدية ويصعب وضع إطار زمنى لحسمها، مؤكدا أن ما يجرى فى ليبيا حاليا اجتثاث إرهاب ومتطرفين فى أيديهم أسلحة ويحظون بدعم إقليمى وحاضنة فى مدينة مصراتة غرب البلاد.

وأكد المسمارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الثلاثاء، وذلك على هامش زيارته الخاطفة لمصر أن النظام التركى يدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية بكل قوة لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى الذى يقاتل تنظيماً إخوانياً دولياً تدعمه دول إقليمية تحتضن عناصر إرهابية وتمكنهم من وسائل إعلام وأبواق لنشر أفكارهم.

 

 

 


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