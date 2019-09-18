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سقوط مقاول هارب من حكم قضائى بغرامة 1.9 مليون جنيه بحدائق القبة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:37 م
سقوط مقاول هارب من حكم قضائى بغرامة 1.9 مليون جنيه بحدائق القبة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مقاول هارب من حكم قضائى بغرامات 2 مليون جنيه فى حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بضبط "أشرف. م. ن" 38 مقاول ومقيم 2 شارع إبراهيم الشيمي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 18974/4637 لسنة 2018م الحدائق "مبانى" والمقضى فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة ستة وسبعون جنيه (1.918.976 جنيه)، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

 

 


مباحث القاهرة

هارب من احكام

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حدائق القبة

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