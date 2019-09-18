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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:38 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 الدولار الأمريكى
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.33جنيها للشراء، و16.43 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

دولارات

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.28 جنيه للشراء.            

16.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.3 جنيه للشراء.

16.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.3 جنيه للشراء.

16.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.28 جنيه للشراء.

16.38 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.3 جنيه للشراء.

16.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.27 جنيه للشراء.

16.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.28 جنيه للشراء.

16.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.29جنيه للشراء.

16.39 جنيه للبيع.


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