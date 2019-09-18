سعد الحريرى يعلن تعليق العمل فى تلفزيون المستقبل

بيروت (أ ش أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريرى، تعليق العمل فى (تلفزيون المستقبل) وتصفية حقوق العاملين والعاملات، استنادا إلى ذات الأسباب المادية التى كانت قد دعت إلى إغلاق جريدة (المستقبل) قبل أشهر.

وأكد الحريرى – فى بيان له اليوم – أن شاشة تلفزيون المستقبل لن تنطفىء، وأن المحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضى، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة فى غضون الأشهر المقبلة فى صورة إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة، وتواكب اللبنانيين باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الحريرى: "القرار ليس سهلا علَّى وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية".

وأثنى الحريرى على الدور الذى اضطلع به تلفزيون المستقبل، مشيرا إلى أنه سجل حلقات متصلة من النجاح والتطور والانتشار، وتخطى العديد من المخاطر الأمنية والسياسية والصعوبات المالية والإدارية، بفضل وفاء وصمود العاملين به وتضحياتهم.

وتمر الصحافة والإعلام اللبنانى بأزمة اقتصادية خانقة، حيث شهدت الآونة الأخيرة إغلاق أكثر من إصدار صحفى ورقى ما بين صحف ومجلات بسبب ضعف توزيع المطبوعات، وكان آخرها صحيفة المستقبل اليومية الصادرة عن (تيار المستقبل) والتى أصدرت عددها الأخير فى 31 يناير الماضى بعد 20 عاما من بدء إصدارها.