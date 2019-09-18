زى النهارده ..قوات ألمانيا النازية تستولى على كييف عاصمة أوكرانيا 1941

وكالات

معركة كييف كان هذا هو الاسم الذي أطلقه الألمان على العملية التي أسفرت عن تطويق واعتقال أعداد كبيرة جداً من القوات السوفيتية قرب كييف خلال الحرب العالمية الثانية، وهذه تعتبر أكبر عملية اعتقال لجنود في التاريخ العسكري. المعركة استكملت من 23 أغسطس 1941 حتى 26 سبتمبر 1941 كبقية لعملية بارباروسا. في التاريخ العسكري السوفييتي تسمي هذه المعركة بـمعركة كييف الدفاعية) بتأريخ مختلف عن الألمان إذ وثقوا تواريخ هذه المعركة علي أنها أقيمت من 7 يوليو حتي 26 سبتمبر 1941.

وقد اسفرت عملية التطويق إلى محاصرة 452,700 جندي و2,642 مدفع و64 دبابة، ولم تتمكن سوى مجموعات صغيرة تبلغ 15,000 جندي من الفرار من الحصار بشق الأنفس.

وأدت الهزيمة الكارثية الغير مسبوقة لمعركة كييف إلى خسارة الجبهة الجنوبية الغربية لنحو 700 ألف جندي سوفيتي مما أدى إلى تلاشي خمس جيوش ميدانية سوفيتية (الجيوش أرقام 5، 37، 26، 21، 38) بإجمالي 43 فرقة عسكرية في حين عانى الجيش الأربعين من خسائر فادحة.