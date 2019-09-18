زوج فى دعوى نشوز: "زوجتى تسببت فى فصلى من العمل لتجبرنى على المكوث بالمنزل"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ليدعى تسببها بفصله من عمله بعد إدعائها عليه بتهم كيدية بالإتفاق مع زميله بالعمل، وذلك حتى تستطيع أن تلتحق بوظيفة خارج مصر، ليؤكد:"سافرت دون علمى، وطالبتنى بالأشراف على رعاية طفليها، وتعهدت بزيارتهم بالأجازات".

وأضاف سامي.ع.ف، البالغ من العمر 35 عام فى الدعوى التى حملت رقم3456 لسنة 2019: "تزوجتها منذ 8 سنوات، وصبرت على معاملتها لي بندية، وحرمانى من حقوقى الشرعية عقابا لى إذا أعترضت على طلباتها".

وتابع: "عندما جاءتها فرصة العمل بالخارج، انقلبت حياتنا رأسا على عقب، وبررت موافقتها على السفر بحجة إننى لا أستطيع تحمل الأعباء المالية للأسرة بمفردى، وواجهت رفضى بغضب خوفاً على تأثير ذلك على مسيرتها المهنية، وقررت السفر دون أخذ رأى فى الحسبان".

وأضاف الزوج: "زوجتى غير مسئولة وأنانية، وتسببت فى تدمير الحالة النفسية لأطفالى، بعد أن أختفت فجاة وأصبحت لا تسأل علينا، وتطور الأمر لطلبها الطلاق، واللجوء لتدبير مكيده بالإتفاق مع صديقى بالعمل، لتتسبب فى فصلى، لتجبرنى على الجلوس بالمنزل، لرعاية الصغار، وذلك لضمان موافقتى على سفرها".