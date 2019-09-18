سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

زوج فى دعوى نشوز: "زوجتى تسببت فى فصلى من العمل لتجبرنى على المكوث بالمنزل"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:30 ص
زوج فى دعوى نشوز: "زوجتى تسببت فى فصلى من العمل لتجبرنى على المكوث بالمنزل" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ليدعى تسببها بفصله من عمله بعد إدعائها عليه بتهم كيدية بالإتفاق مع زميله بالعمل، وذلك حتى تستطيع أن تلتحق بوظيفة خارج مصر، ليؤكد:"سافرت دون علمى، وطالبتنى بالأشراف على رعاية طفليها، وتعهدت بزيارتهم بالأجازات".

وأضاف سامي.ع.ف، البالغ من العمر 35 عام فى الدعوى التى حملت رقم3456 لسنة 2019: "تزوجتها منذ 8 سنوات، وصبرت على معاملتها لي بندية، وحرمانى من حقوقى الشرعية عقابا لى إذا أعترضت على طلباتها".

وتابع: "عندما جاءتها فرصة العمل بالخارج، انقلبت حياتنا رأسا على عقب، وبررت موافقتها على السفر بحجة إننى لا أستطيع تحمل الأعباء المالية للأسرة بمفردى، وواجهت رفضى بغضب خوفاً على تأثير ذلك على مسيرتها المهنية، وقررت السفر دون أخذ رأى فى الحسبان".

وأضاف الزوج: "زوجتى غير مسئولة وأنانية، وتسببت فى تدمير الحالة النفسية لأطفالى، بعد أن أختفت فجاة وأصبحت لا تسأل علينا، وتطور الأمر لطلبها الطلاق، واللجوء لتدبير مكيده بالإتفاق مع صديقى بالعمل، لتتسبب فى فصلى، لتجبرنى على الجلوس بالمنزل، لرعاية الصغار، وذلك لضمان موافقتى على سفرها".

 

 


محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

عنف زوجى

هجر الأزواج

نشوز الزوجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة