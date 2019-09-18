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زوجة تهشم رأس زوجها بسبب تأخره أثناء زيارة والدته وترفع دعوى طلاق للضرر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:23 ص
زوجة تهشم رأس زوجها بسبب تأخره أثناء زيارة والدته وترفع دعوى طلاق للضرر خلافات أسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفضها تمكينه من رعاية طفله بعد حرمانه من رؤيته، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب رغبتها بمنعه من زيارة والدته.

وقال الزوج محمد.ف.ال، الشاب البالغ من العمر 24 عام: "3  سنوات مدة العذاب التى قضيتها في قفص الحياة الزوجية، داومت فيهم زوجتى على افتعال الخلافات لتفاجئى بإقامة دعوى طلاق للضرر، بسبب تأخرى أثناء زيارتى لوالدتي، لأدفع  الثمن بالحرمان من طفلي، بعد أن منعتنى من رؤيته طوال عام ونصف".

ويضيف الزوج: "عندما كنت أحاول أن تفادي غصبها، وأطلب من والدتى زيارتنا بالمنزل، كانت تعترض وتدعي شعورها بنفور منها، وتعاملها بقرف، لتصارحنى بكراهيتها لأهلى، وتطالبني بقطع علاقتي بهم، وعندما رفض مدت يديها لضربى وهشمت رأسى ولاحقتني بإقامة دعاوى حبس وعدة بلاغات عقابا لإعتراض على تصرفاتها".

ويؤكد : "أستولت على أموالى، وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى ، وطالبنى بنفقة 12 ألف لطفل واحد"، مضيفا :"بعد سرقه ممتلكاتى أصبحت ميسورة الحال، وتبدد أموالى، وتركتنى غارق فى الديون".


محكمه الاسره

خلافات زوجيه

دعوى رويه

دعاوي حبس الازواج

عنف اسري

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