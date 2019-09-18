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زعيمة الديمقراطيين الأحرار ترشح نفسها لرئاسة وزراء بريطانيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:35 ص
زعيمة الديمقراطيين الأحرار ترشح نفسها لرئاسة وزراء بريطانيا زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون
أ ش أ

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أعلنت زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، الثلاثاء، نفسها مرشحة لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

 

وقالت سوينسون، فى أول خطاب لها كزعيمة فى مؤتمر لحزبها فى مدينة بورنموث فى إنجلترا، إن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد "تقرير أى نوع من البلاد نحن وما نرغب فى أن نكون"، حسبما نقلت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية.

 

وأضافت سوينسون: "الناس فى أنحاء بريطانيا يستحقون اختيارا أفضل... إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق أشبه بحرق البيت وهدمه. إن بريكست يعرّض حياة الناس للخطر".

 

وتعهدت سوينسون بأن أية حكومة يشكلها حزب الديمقراطيين الأحرار ستلغى المادة 50 "فى أول يوم"، وذلك بعد أن صوّت أعضاء الحزب بأغلبية فى المؤتمر لصالح إلغاء بريكست.


المملكة المتحدة

بريكست

بريطانيا

الديمقراطيين

جو سوينسون

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