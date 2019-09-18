روسيا تشيد بصمود أرامكو وتعرض المساعدة فى إصلاح الأضرار

رويترز

أشاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل ديمترييف اليوم الأربعاء بالتعافى السريع لإنتاج نفط أرامكو السعودية بعد الهجوم على منشأتين لها، وقال إن شركات روسية عرضت المساعدة فى إصلاح الأضرار.

وقال ديمتيرييف "التعافى السريع جدا لإنتاج السعودية يسلط الضوء على احترافية أرامكو الشديدة وصمودها بقوة فى مواجهة هجوم كبير على قطاع النفط والاقتصاد العالمى" .

كان ديمترييف قال إن روسيا قد تستثمر فى إدراج أسهم أرامكو.

وساهم ديمترييف فى صياغة اتفاق خفض إنتاج النفط الروسى المشترك مع أوبك فى 2016. ويساعد ديمترييف فى الإعداد لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للرياض فى أكتوبر.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بأسواق النفط ستستمر. وأبلغ رويترز قائلا "عدد من الشركات الروسية عرضت المساعدة على الشركاء السعوديين لتجاوز الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات".