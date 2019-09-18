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روسيا تدعو لطرح مسألة احتلال أمريكا غير المشروع لجزء من سوريا أمام مجلس الأمن

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:33 م
روسيا تدعو لطرح مسألة احتلال أمريكا غير المشروع لجزء من سوريا أمام مجلس الأمن مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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دعت وزارة الدفاع الروسية إلى ضرورة أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الاحتلال غير المشروع لجزء من سوريا من قبل القوات الأمريكية والمسلحين الذين تحت سيطرتها.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزنتسيف، اليوم الأربعاء "منذ زمن وبصورة دائمة أصبح النفاق فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها مرادفا لهذه السياسة". وأضاف :"أن هذا يوفر سببا وجيها لمجلس الأمن الدولى للنظر الفورى فى أعمال الولايات المتحدة غير القانونية فى سوريا"، مؤكدا أن بلاده تحث ممثلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين على طرح هذه المسألة للمناقشة فى الدورة 74 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، والتى افتتحت فى 17 سبتمبر الجارى.

 


روسيا

امريكا

مجلس الامن

سوريا

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