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روسيا تتهم أمريكا مجددا بعرقلة جهود تفكيك مخيم الركبان السورى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:38 م
روسيا تتهم أمريكا مجددا بعرقلة جهود تفكيك مخيم الركبان السورى مخيم الركبان ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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جددت روسيا اتهامها للولايات المتحدة الأمريكية، بعرقلة الجهود الرامية إلى تفكيك مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقى سوريا، من أجل إنهاء معاناة قاطنيه، وإعادتهم إلى ديارهم.

وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "إن (موسكو) و(دمشق) بالتنسيق مع المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري، قامتا بعمل ضخم من أجل تأمين عودة النازحين من مخيم (الركبان)".. مشيرا إلى زيادة وتيرة إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية والمرافق العامة فى سوريا، مما أتاح لنحو مليونى مواطن العودة إلى ديارهم.

ومن جانبه، أشار رئيس مكتب التنسيق الروسى العقيد ليونيد أنطونيك، إلى أن خطة إجلاء سكان مخيم (الركبان) ستبدأ فى 27 من سبتمبر الحالي، قائلا: "لقد تلقينا للتو من المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا كورين فليشر، خطة مدققة لإخراج السكان المتبقين من مخيم الركبان​​​، وسيبدأ تنفيذها فى 27 من الشهر الجاري".

 


مخيم الركبان

روسيا

امريكا

لاجئين

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