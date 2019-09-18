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رفع 2000 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بالشرقية ونقلهم للمدفن الصحى بالخطارة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:00 م
رفع 2000 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بالشرقية ونقلهم للمدفن الصحى بالخطارة رفع قمامة - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أنه تم الإنتهاء من رفع 1500 طن قمامة ومخلفات من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية لمدينة بلبيس ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للنظافة ورئاسة مركز بلبيس ووحدة التدخل البيئى للمحافظة.

أوضح محافظ الشرقية،أنه تم الإنتهاء من رفع500 طن من النقطة الوسيطة بمركز الإبراهيمية و10 آلاف طن من مركز الزقازيق بقرية الغار وجارى تفريغ الكمية المحدد رفعها فى ديرب نجم وقدرها 60 ألف طن تزامنا مع باقى الجدول الزمنى المحدد لرفع القمامة من النقط الأخرى الوسيطة الـ 13 والمحددة بالخطة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة تنفيذاً للبروتوكول الموقع.

وأضاف المحافظ فى بيان،أن ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التنمية المحلية - البيئة - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة لإزالة مخلفات القمامة من النفط الوسيطة والمقالب العشوائية ونقلها للمدفن الصحى حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن منطقة الخطارة على اطراف الشرقية يوجد بها المدفن الصحى على مساحة 20 فدان،وكذلك يوجد بها مجمع المحارق والذى يضم عدد 6 محارق تستخدم لحرق النفايات الطبية الخطرة والتى تنقل من المستشفيات إليها للتخلص الأمن منها وفقاً للإشتراطات البيئية والصحية. 

 

 

 


الشرقية

محافظ الشرقية

المدن الصحى بالخطارة

النفيات الطيبة

المقالب العشوائية

دير نجم

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