رفع العلم السودانى بمجلس الوزراء استعدادا لاستقبال رئيس حكومة السودان.. صور
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:03 ص
رفع العلم السودانى بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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استعد مجلس الوزراء لاستقبال رئيس حكومة السودان ، عبدالله حمدوك، فى جلسة مباحثات ثنائية ستعقد مع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، برفع علم السودان داخل مقر المجلس.
وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.
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