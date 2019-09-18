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رئيس وزراء باكستان يسعى لاستئناف محادثات السلام الأفغانية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:09 م
رئيس وزراء باكستان يسعى لاستئناف محادثات السلام الأفغانية رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز

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قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الأربعاء إن حكومته ستحاول إحياء محادثات السلام الأفغانية التى انهارت فى الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال خان خلال مراسم عند معبر تورخم على الحدود الباكستانية الأفغانية "أؤكد لكم أننا سنبذل أقصى ما بوسعنا حتى يمضى هذا الحوار قدما. من المؤسف تعليق محادثات السلام هذه".

وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإحياء عملية السلام الأفغانية".

واتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا مفاجئا بإلغاء محادثات سرية كانت مقررة مع حركة طالبان فى كامب ديفيد يوم 8 سبتمبر. ويقول ترامب منذ ذلك الحين إن المحادثات "ماتت".

ومن المقرر أن يلقى خان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأشار خان أيضا إلى أنه "ليس هناك أى مجال لمحادثات" مع الهند بشأن الإجراءات الأمنية المشددة التى تتخذها فى إقليم كشمير المتنازع عليه حتى ترفع نيودلهى حظر التجول عن السكان هناك.

 

 


باكستان

أفغانستان

طالبان

أمريكا

محادثات السلام

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