رئيس وزراء باكستان: لن نجرى محادثات مع الهند حتى تؤكد على وضعية الاستقلال الذاتى الخاصة لكشمير

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أعلن رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تُجرى أى محادثات مع الهند حتى ترفع نيودلهى حظر التجوال فى إقليم كشمير وتعيد التأكيد على وضعية الاستقلال الذاتى الخاصة للإقليم المتنازَع عليه.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم، عن خان قوله فى تصريحات صحفية له إنه سيكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى الجزء الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير خلال خطابه المتوقع فى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام.

وكانت الهند قد ألغت فى الخامس من شهر أغسطس الماضى، الوضع الذاتى لإقليم "كشمير" وأرسلت تعزيزات عسكرية ووضعت السياسيين الكشميريين رهن الإقامة الجبرية داخل منازلهم فى موقف أثار انتقادات شديدة ورافضة من جانب باكستان.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".