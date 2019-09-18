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رئيس وزراء السودان يصل القاهرة ومدبولى يستقبله بالمطار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:38 ص
رئيس وزراء السودان يصل القاهرة ومدبولى يستقبله بالمطار مطار القاهرة -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، قادما من الخرطوم على متن طائرة خاصة فى ثانى زيارته الخارجية، وكان فى استقباله بالصالة الحكومية بالمطار، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
 
 
قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول رئيس الوزراء السودانى والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية.
 
 
ومن المقرر أن يقوم حمدوك بزيارة رسمية إلى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك عقب زيارته للقاهرة والتى ستستغرق عدة ساعات.
 
 
أوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس فى تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون بين السودان وهذه الدول.
 
 

رئيس الوزراء السوداني

مطار القاهرة

الدكتور مصطفي مدبولي

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