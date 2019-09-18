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رئيس فنزويلا لصحيفة برازيلية: ترامب وبولسونارو "أغبياء".. وأريد السلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:28 م
رئيس فنزويلا لصحيفة برازيلية: ترامب وبولسونارو "أغبياء".. وأريد السلام نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى

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وصف الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" نظيره الأمريكى والبرازيلى، دونالد ترامب وجايير بولسونارو بـ"الأغبياء".
 
وقال إنه "سيعم السلام فى فنزويلا على الرغم من حماقات ترامب وبولسونارو، الذين يعتبرون إدارته ديكتاتورية، وقال فى مقابلة نشرتها فى صحيفة فولها دى ساو باولو البرازيلية "لا أريد أن أتحدث عن الحرب، أريد أن أتحدث عن السلام".
 
واتهم مادورو اليمين المتطرف الذى يمثله كلا من بولسونارو ودونالد ترامب" بالرغبة فى التدخل العسكرى فى فنزويلا، كما وصف بولسونارو بأنه متطرف أيديولوجى، وأطلق عليه "هتلر أمريكا الجنوبية".
 
واعتبر مادورو أن الرغبة فى فرض تغيير للنظام برؤية عسكرية "من الجنون"، وأكد أنه "حان وقت احترام القانون الدولى وتقرير مصير الشعوب، ويجب أن يكون قرن السلام وليس التهديدات العسكرية لبولسونارو وترامب".
 
وبرر مادورو الوضع الاقتصادى التى تمر بها البلاد، قائلا: إن "فنزويلا تتعرض للتعذيب والاضطهاد كما أنها تتعرض للاضطهاد المالى والتجارى، واتهم المعارضة بأنها تريد "الإطاحة بالثورة بشكل غير دستورى"، وقال "نحن فى فنزويلا لدينا معارضة أسوأ من بولسونارو التى تهدف إلى الإطاحة غير الدستورية بالحكومة".
 
وذكر مادورو أنه أمر مؤخرًا بمجموعة من التدريبات العسكرية من أجل الاستعداد للدفاع عن البلاد، واتهم كولومبيا بتوجيه الاتهامات الكاذبة لإثارة هجوم على الأراضى الفنزويلية.

فنزويلا

نيكولاس ماورو

رئيس فنزويلا

ترامب

بولسونارو

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