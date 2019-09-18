رئيس جامعة طنطا يشترط على الطلاب محو أمية شخصين كمتطلب رئيسى للتخرج

الغربية - عادل ضرة

قال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2019، وافق على ضرورة قيام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية شخصين كمتطلب رئيسى للتخرج من الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن محو الآمية مسئولية قومية مشتركة لكافة الأجهزة والهيئات فى الدولة والشباب من بينهم ، معتبراً أن محو الأمية واجب وطنى وأساس للنهوض والتنمية باعتباره يساهم فى خفض معدلات الأمية على مستوى المحافظة بصفة خاصة والجمهورية بصفة عامة.

وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لها دور كبير فى محو الأمية من خلال الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف عتمان، أن الجامعة لا تألوا جهداً بالتنسيق الدائم مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالغربية، وكذلك كليات الجامعة المختلفة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية داخل محافظة الغربية.