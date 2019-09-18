رئيس جامعة طنطا: انشاء 5 أبراج للمدن الجامعية بتكلفة 100 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

استعدت جامعة طنطا للعام الدراسى الجديد 2019/2020، حيث أكد الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الصحة بمحافظة الغربية، بهدف تدريب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وتدعيم التعليم الطبى المستمر، وتنظيم ورش عمل لرفع مستوى الآداء لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى، من خلال إرسال أساتذة وأساتذة مساعدين، من كلية طب طنطا فى كافة التخصصات الطبية ومناظير الجهاز الهضمى إلى خمس مستشفيات بالمحافظة ،وهى مستشفى المنشاوى العام والمستشفى العام بكفر الزيات ،وسمنود وزفتى والمحلة الكبرى.

وعن ملف المدن الجامعية، أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة عن إنشاء 5 أبراج للمدن الجامعية بتكلفة 100 مليون جنيه بطاقة استيعابية 2000 طالب وطالبة وسيتم افتتاحها فى 2020، فضلا عن دخول ثلاث أبنية جديدة للخدمة هذا العام بالمدن بمنطقة الاستاد والمتحف بعد تحديثها وتجهيزها، على أعلى مستويكما تم تخصيص مدينة جامعية للطلاب الوافدين، وجارى تخصيص مبنى آخر جديد لهم.

كما اكد على أوجه الدعم الذى تقدمه جامعة طنطا للطلاب للدارسين بها مشيرا إلى إن الطلاب هم أساس العملية التعليمية، وأن استراتجية الجامعة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة وخاصة الطلاب غير القادرين لإكمال مسيرتهم التعليمية، لذلك تم دعمهم بمبلغ 10 مليون جنيه خلال العام الحالي، تم تقديمها فى صورة مساعدات تكافل اجتماعى لنحو 6200 طالبا وطالبة، فضلا عن علاج 1566 طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة خلال الأشهر الماضية، بما فى ذلك إجراء العمليات الجراحية، وشراء الأجهزة التعويضية، والسماعات الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة.