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رئيس جامعة الزقازيق يناشد الطلاب بإجراء تحليل فيروس سى خلال تكريم طلاب الأسنان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:21 م
رئيس جامعة الزقازيق يناشد الطلاب بإجراء تحليل فيروس سى خلال تكريم طلاب الأسنان حفل تخرج طلاب طب الإسنان بجامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ناشد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الطلاب الجدد بسرعة إجراء الكشف الطبى وإجراء تحليل فيروس سى، مشيراً إلى أن التحاليل ضمن حملة 100 مليون صحة، وفى حالة ثبوت إيجابية التحاليل يتم توفير العلاج مجانا، حيث لم يعد فيروس سى خطر على الصحة العامة والشفاء منه مضمون 100% بإذن الله . 

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل استقبال طلاب كلية طب وجراحة الأسنان الجدد وتكريم المتفوقين دراسيا وفى مجال الأنشطة الطلابية الذى أقيم بقاعة المنتديات، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد زيدان عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب . 

 وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة التعازى لأسرة الطالب محمد فهمى التى وافته المنية مؤخرا مواسيا الأسرة فى مصابهم الأليم ووقف الحضور دقيقد حداد وقرءاة الفاتحة على روحه الطاهرة . 

 ومن جانبه هنأ الدكتور وليد زيدان الطلاب الجدد والقدامى ببدء العام الدراسى الجديد فى كلية متميزة تقدم نظاما تعليميا بنظام الساعات المعتمدة وفقا للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الكلية تستقبل ما يزيد عن 300 طالب وطالبة .

واختتم اللقاء باهداء درع الكلية لرئيس الجامعة وتكريم العشرة الأوائل بالفرقة الأولى والفرقة الثانية، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة .


الشرقيه

جامعة الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق

تحليل فيروس سى للطلاب الجدد

حفل تخرج طلاب طب الاسنان

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