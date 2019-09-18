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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الرواندى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:28 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الرواندى جانب من استقبال رئيس جامعة الإسكندرية لسفير رواندا
الإسكندرية - أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، فى ختام فترة عمله فى مصر وذلك لتقديم الشكر لجامعة الإسكندرية على التطور فى سبل التعاون مع الجامعات الرواندية خلال سنوات عمله الأربعة بمصر.

وذلك بحضور قنصل رواندا بالإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولي.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على ترحيب الجامعة بالتعاون مع جامعات رواندا فى المجالات العلمية المختلفة، وكذلك إستقبال أساتذة وطلاب من روندا للتدريب والدراسة فى جامعة الإسكندرية بمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس، واستعرض سيادته مع سيادة السفير طلاب رواندا الفائزين بمنح حوض النيل التى تقدمها جامعة الإسكندرية.

كما قدم الشكر للسفير على فتره عمله وزيادة أعداد الطلاب الروانديين الدارسين بجامعة الإسكندرية، ودعا رئيس الجامعة الطلاب الروانديين الذين حضروا اللقاء إلى ضرورة تعلم اللغة العربية، خاصة الطلاب الدارسين بكلية الطب لتحقيق التواصل الفعال مع المرضى، مشيراً إلى إمكانية توفير دورات لهم لتعلم اللغة العربية بمركز تعليم اللغه العربية للأجانب بكلية الآداب مجاناً

كما أشاد سفير رواندا خلال الزيارة بدور مصر ومكانتها فى القارة الأفريقية، خاصة على المستوى الطبى المتميز، ودور المستشفيات المصرية فى علاج العديد من الحالات الصعبة التى قدمت من رواندا، كما أكد السفير على أهمية مصر على كافة المستويات وأنها جسر يربط إفريقيا بالعالم الغربي، ويربطها أيضًا بالعالم العربى

 

 

 


الاسكندريه

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