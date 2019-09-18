رئيس جامعة أسيوط : توفير سبل الدعم العلمى لكلية طب الأقصر فى أول عام دراسى لها

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تولى الجامعة توفير كافة سبل الدعم العلمى اللازم لكلية الطب الوليدة بمحافظة الأقصر، والتابعة لجامعة جنوب الوادى، وذلك فى أول عام جامعى لها 2019/2020.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع مجلس كلية الطب، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد ذكى مدير المستشفى الرئيسى، والدكتور محمد الشرقاوى والدكتورة أمانى عمر والدكتورة مها الخولى وكلاء الكلية لمختلف القطاعات إلى جانب السادة رؤساء الأقسام المختصين بالعمل داخل الكلية .

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن إنه من المقرر أن يتولى كل رئيس بطب أسيوط قسم الإشراف العلمى على القسم المناظر بطب الأقصر مع إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية للمشاركة فى التدريس ودعم العملية التعليمية بطب الأقصر وذلك كجزء من الوقت وبمقابل مادى وبدون انتداب ، والتى من المقرر أن تتضمن أيضاً مستشفى جامعى للغرض التعليمى وتقديم خدمة علاجية للمواطنين من أهالى المحافظة .

وأشاد الدكتور طارق الجمال بقرار إنشاء كلية الطب والذى من شأنه تخفيف العبء عن كاهل جامعة أسيوط وجامعات الصعيد من حيث عدد الطلاب المقبولين بالكلية إلى جانب تقديم رعاية صحية متقدمة لأهالى المحافظة ، حيث من المقرر فتح باب التحويلات لطب الأقصر بدءاً من طلاب الفرقة الرابعة والسنوات النهائية ، مؤكداً على حرص إدارة جامعة أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للكلية الوليدة وذلك لضمان انطلاقها على نحو قوى ومميز والاستفادة من الخبرات العريقة والمكانة المتميزة لطب أسيوط من أجل المساهمة فى تحقيق ذلك.