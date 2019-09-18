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رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد دعمه لاستقلال القضاء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:41 م
رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد دعمه لاستقلال القضاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، دعمه المطلق للسلطة القضائية، للقيام بالمهام الموكلة إليها وفق أحكام الدستور والقوانين، واستعداد الحكومة للتعاون بكل الخطوات اللازمة نحو تعزيز استقلال القضاء وإعادة ثقة المواطنين اللبنانيين به.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبنانى سهيل عبود، والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس شورى الدولة (القضاء الإدارى) فادى إلياس، بمناسبة صدور قرارات تعيينهم فى مناصبهم الجديدة.

وأعرب الحريرى عن تطلعه لأن تؤدى التعيينات الجديدة فى القضاء إلى إعطاء دفعة للسلطة القضائية اللبنانية نحو الأفضل بما يؤدى إلى تحقيق نقلة نوعية فى عمل القضاء ككل وتنقية الجسم القضائى من الشوائب، مبديا دعمه الكامل واستعداد الحكومة للتعاون بكل الخطوات التى يتم العمل على اتخاذها لتعزيز استقلالية القضاء.

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى رغبته فى مواكبة الخطوات الإصلاحية المنوى القيام بها على الصعيد القضائى، واستعداده لعقد اجتماعات دورية لتقييم مراحل هذه الخطوات، وصولا للأهداف المرجوة، مشددا على وجود إرادة واضحة لا تحمل أى تأويل لرفع الغطاء (عدم توفير حماية) عن أى مرتكب لجريمة مهما كان موقعه.

 


لبنان

الحكومه اللبنانيه

القضاء اللبنانى

سعد الحريرى

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