رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يبحث زيادة التجارة مع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين

كتب أحمد حمادة

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة وفدًا برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، لبحث خطوات تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، فى إطار الشراكة والتواصل والتفاعل المستمر بين الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ومجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى.

وسلم رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين درعًا تذكاريًا للمهندس إبراهيم العربي بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك تقديرًا للجهود المبذولة التي يقوم بها للنهوض بدور الغرف التجارية المصرية، وتنمية الاقتصاد المصري والعربي على حد سواء.

وأشاد المهندس إبراهيم العربي بدور الدكتور ممدوح الرفاعي في تنمية التجارة البينية العربية، مؤكدًا أن كل الدعم من اتحاد الغرف التجارية بمنتسبيه على مستوى الجمهورية لزيادة التعاون المشترك في المرحلة القادمة، وقال "العربي" إنه يكن كل ود واحترام وتقدير للمخلصين الجمركيين بالوطن العربي، فهم يمثلون جزءًا مهمًا في العمل الجمركي، وشركاء أساسيون لا يمكن الاستغناء عنهم .

وسلم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية درعًا تذكاريًا للدكتور ممدوح الرفاعي تقديرًا لدوره الكبير في خدمة التجارة العربية البينية، والسعي للوصول إلى حلول لمعوقات التجارة العربية.

وأضاف العربى أن الغرف التجارية بالمحافظات المصرية المختلفة لديها الرغبة والعزم فى التنسيق والتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين أسوة بغرفة القاهرة من خلال الندوات وورش العمل والفاعليات العربية التي تخدم قطاع التجارة بمصر والوطن العربي.

وأشاد الدكتور ممدوح الرفاعى بدور الغرفة التجارية للقاهرة فى التعاون العربي في مجال تنشيط التجارة العربية، والعمل على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل الصعوبات وتخطي كافة العقبات من أجل نمو وازدهار التبادل التجاري العربي، كما أشاد أيضًا بالدور الكبير الذى تلعبه الغرفة فى التفاعل مع المجتمع الاقتصادي المصرى والتخفيف من أعباء الأسر المصرية من خلال إقامة المعارض والفاعليات.