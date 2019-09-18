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رئاسة الأركان الكويتية تعلن رسميا رفع حالة الاستعداد القتالى لبعض وحداتها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:54 م
رئاسة الأركان الكويتية تعلن رسميا رفع حالة الاستعداد القتالى لبعض وحداتها الجيش الكويتى
أ ش أ

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، رفع حالة الاستعداد القتالى لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.

وذكر بيان رسمى صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، إن رفع حالة الاستعداد القتالى لبعض وحداتها، يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها فى مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أى أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة.

وأوضحت رئاسة الأركان، أن الجيش الكويتى يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش، لافتا إلى أن ما تم مشاهدته أو سماعه فى وقت سابق اليوم، يأتي ضمن تلك الإجراءات؛ وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية و القوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش، بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الكويتية.


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