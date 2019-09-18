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دعوى تبديد ضد زوج باع منقولات زوجته لأداء العمرة برفقة والدته

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:00 ص
دعوى تبديد ضد زوج باع منقولات زوجته لأداء العمرة برفقة والدته محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات زوجيه، أمام محكمة جنح أكتوبر، ضد زوجها، تدعى خلالها نشوب خلافات زوجية بينهما، بسبب إصراره على مشاركته بجزء من راتبها لمنحه لوالدته كهدية مقابل رعايتها طفلتيه أثناء غياب الزوجة بالعمل، لتؤكد:" طردنى من منزلى، وأستولى على منقولاتى، ورفض الإنفاق على طفلتيه".

وأضافت الزوجة سامية.ب.ر، الزوجة البالغة 29 عام، بدعواها التى حملت رقم 8611 لسنة 2019:" 5 سنوات عشتهم في جحيم الحياة الزوجية، بسبب تدخلات حماتى، وإصرارها على تدمير زواجى، فتحملت إهانات زوجى بفضل تحريضها أنا وطفتى الصغيرتين، رفضه المستمر لإعطائى حقوقى".

وتكمل: "عاملتنى حماتى كجارية لديها، كانت تستغل سفر زوجى للعمل، وتطردنى فى منتصف الليل، وتسطو على راتبى وشقتى وكأنها ملك لها، وتعبث بأغراضى، وتأخذ ما يحلو لها وتوزعه على بناتها، حتى الطفلتين كانت تغير منهم وتضربهم وعندما أحاول حمايتهم تجعل زوجى يتعدى على تنفيذاً لرغبتها وذهبت إلى منزل أهلى".

وتابعت الزوجة: "عاقبني زوجى على ترك المنزل، ببيع منقولاتى، والذهاب برفقة والدته للعمرة، وعندما عاد عقد قرانه على سيدة أخرى وبدأ فى تحضير لزفافه".

 

 


محكمة الأسرة

دعوى تبديد

جنحه سرقة

خلافات زوجية

قائمه المنقولات

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