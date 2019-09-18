سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دبى تنفذ 48 مشروعا عقاريا يضم 8000 وحدة سكنية خلال 5 أشهر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:45 ص
دبى تنفذ 48 مشروعا عقاريا يضم 8000 وحدة سكنية خلال 5 أشهر عقارات دبى
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت دائرة الأراضى والأملاك فى دبى، عن تحقيق التصرفات العقارية فى الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، نحو 106 مليارات درهم، مقارنة بـ95 مليار درهم فى عام 2018، بمعدل نمو بلغ 12%، الأمر الذى وضع مؤشر التسجيل العقارى فى المركز السابع عالمياً فى محور سهولة وموثوقية التسجيل العقارى.
 
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، لفتت «أراضى دبى» فى تقريرها السنوى، الذى أصدرته أمس، أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 شهدت انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تضيف عند اكتمالها 8000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقارى.
 
وأظهر التقرير، أن قيمة التصرفات العقارية فى عام 2018 بلغت 223 مليار درهم، من خلال 53 ألف تصرف عقارى، كما سجلت قيمة الاستثمارات العقارية فى العام نفسه 80 مليار درهم، وازداد عدد الاستثمارات العقارية على 41 ألف استثمار عقارى، قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقارى من مختلف دول العالم.
 

الامارات

دبى

عقارات دبى

مشروعات عقاريه

وحدات سكنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة