دبى تنفذ 48 مشروعا عقاريا يضم 8000 وحدة سكنية خلال 5 أشهر

محمد عبد المجيد

كشفت دائرة الأراضى والأملاك فى دبى، عن تحقيق التصرفات العقارية فى الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، نحو 106 مليارات درهم، مقارنة بـ95 مليار درهم فى عام 2018، بمعدل نمو بلغ 12%، الأمر الذى وضع مؤشر التسجيل العقارى فى المركز السابع عالمياً فى محور سهولة وموثوقية التسجيل العقارى.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، لفتت «أراضى دبى» فى تقريرها السنوى، الذى أصدرته أمس، أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 شهدت انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تضيف عند اكتمالها 8000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقارى.

وأظهر التقرير، أن قيمة التصرفات العقارية فى عام 2018 بلغت 223 مليار درهم، من خلال 53 ألف تصرف عقارى، كما سجلت قيمة الاستثمارات العقارية فى العام نفسه 80 مليار درهم، وازداد عدد الاستثمارات العقارية على 41 ألف استثمار عقارى، قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقارى من مختلف دول العالم.