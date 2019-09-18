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ختام مهرجان مسرح الهواة علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:48 م
ختام مهرجان مسرح الهواة علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية مسرح الهواة
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اختتمت فعاليات الدورة السابعة عشر لمهرجان مسرح الهواة برئاسة د. عمر دوارة، والذي اقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ونظمته الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

 بدأ حفل الختام بتقديم الفنان إبراهيم الملاح، أحد رموز المسرح السكندري فقرة فنية بعنوان "المفطراتي والمسحراتي"، بالإضافة لأغنية "انا المصري"، مهداة عن فنان الشعب سبد درويش.

 وفي كلمته قدم د. عمر دوارة رئيس المهرجان، الشكر لكل من شارك في نجاح هذه الدورة من المهرجان بدءا من ، دعم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نهاية بمسئولين الهيئة ،الذين شاركوا في إثراء هذه الدورة، كما قدم الشكر لاصغر هاوى في ال60 عرض المتقدمين للمهرجان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ،في كلمته علي تقديم وزارة الثقافة، وقصور الثقافة كل الدعم للمهرجان، وتمني للدورات القادمة مزيد من التميز والنجاح، مؤكدا أن شباب مصر من الهواة يمتلكون جميع أدوات إعادة مصر الحديثة، أعقب ذلك تقديم الفنانة مديحة حمدي رئيس لجنة التحكيم لتوصيات اللجنة التي لاحظتها علي العروض واوصت بمراعاتها وتنفيذها.

وأعلنت اللجنة عن الفائزين بشهادات التميز وهم ، في مسرحية أوسكار نورهان مدكور (ملابس)، وأحمد مجدي (استعراض)، شيماء محمد (مكياج)، في التمثيل نسمة البهي، هايدي الغريب، لمجموعة الدمي (انس عبد العظيم، رمضان رضا، نوران أحمد، زكريا حسام، محمد البيلي).

كما منحت اللجنة مسرحية "حكايات شعبية" جائزة لجنة التحكيم الخاصة ومسرحية "طريق طروادة" شهادات تميز للتمثيل لاحمد منجي، نيرة محي ومسرحية "بيت برناردا" شهادات تميز لكل من روضة جمال، فاطمة العجمي، عنان بسام و مسرحية "حيضان الدم" شهادات تميز لكل من عمر شلبي، محمد جمعة، سما منسي، ايمان جمال .

كما منحت اللجنة مسرحية "بدائع الفهلوان" شهادات تميز لكل من مايكل يعقوب في الاضاءة، في التمثيل كل من حسناء آحمد فتحي، آية واسراء عمار، إسلام عبد الواحد ،ثم أعلنت جوائز الإبداع فى مجال الاشعار والأغاني، وفاز بالمركز الأول حسام عبد العزيز، اما باقي الأعمال ليس بها شعر،.

في الموسيقى، فاز بالمركز الاول كل من نادر صلاح، حسين الفخراني، الثاني اسم الراحل محمد فرغلي، الثالث عمر الدهشان وفي مجال السينوغرافيا فاز بالمركز الأول احمد فتحي، المركز الثاني محمد صلاح، الثالث محمود الزيني وفي مجال التأليف فاز بالمركز الأول أحمد نبيل، الثاني إبراهيم نصر، الثالث احمد ادم.

في مجال الإخراج فاز بالمركز الأول احمد ثابت الشريف، الثاني محمود عبد العزيز، الثالث خالد العيسوي ،وفي مجال التمثيل نساء، فازت بالمركز الأول نانسي القعي، المركز الثاني اميرة فؤاد، الثالث مي الزهيري ، في مجال التمثيل رجال، فاز بالمركز الأول حسن محمد، الثاني عماد مدكور، الثالث عمر سعبد.

وكانت العروض الفائزة هى المركز الأول العرض المسرحى "قابل للكسر"، المركز الثانى العرض المسرحى "بدائع الفهلوان" والمركزالثالث "آل كرامازوف"، وسوف توزع الجوائز في حفلة تقام بالقاهرة بحضور وزير الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة.

 


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