سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

حزب معارض فى موريتانيا يدعو إلى حوار سياسى وطنى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:39 ص
حزب معارض فى موريتانيا يدعو إلى حوار سياسى وطنى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
نواكشوط (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة الرئيس) فى موريتانيا إلى حوار سياسى يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية.

وأكد الحزب ـ فى بيان صدر اليوم الأربعاء، عقب مباحثات رئيس الحزب أحمد ولد داداه مع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى ـ أن تنظيم حوار سياسى وطنى جامع سيمكن من نزع فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، ومن شأنه أن يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.مطالبا بضرورة وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين فى الداخل والخارج.

 


موريتانيا

المعارضه الموريتانيه

احزاب موريتانيه معارضه

الرئيس الموريتانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانوني يوضح شروط الركن المادي والمعنوي لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانوني يوضح شروط الركن المادي والمعنوي لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة