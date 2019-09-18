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حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:41 م
حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى الطفل المجنى عليه - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة النزهة، بمعاقبة 3 مشرفين فى نادى رياضى، بالحبس سنتين  بتهمة الإهمال، وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحى نادى الغابة الرياضى. 
 
 
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.
 

غرق طفل فى حمام سباحة

النزهة

نيابة النزهة

غرق الاطفال فى حمام السباحة

نادى الغابة الرياضى

اليوم السابع بلس

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