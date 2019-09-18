حبس 13 شخصا أصابوا ضابطا ومجندين خلال حملة ازلة إشغالات عين الصيرة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة ضابط ومجندين، أثناء وقوع اشتباكات بين عدد من الأهالي صباح أمس الثلاثاء، والمسئولين عن حملة ازالة الأشغالات بمنطقة عين الصيرة وأبو السعود.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير طبي وافى بها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، نشوب اشتباكات بين عدد من الأهالي في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وبين حملة شنتها محافظة القاهرة، لإزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر، حيث اعترض عدد من الأهالي، أعمال الحملة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين، بجروح قطعية وكدمات متفرقة في الجسم.