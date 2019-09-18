حبس مسجل خطر بتهمة انتحال اسم شقيقه المتوفى للهروب من أحكام قضائية بالتجمع

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مسجل خطر، بتهمة انتحال اسم شقيقه المتوفى، للهروب من تنفيذ أحكام قضائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قيام عاطل مقيم بمحافظة الإسماعيلية - سبق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى خطف، باستئجار شقة بدائرة القسم وانتحال اسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه فى الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بطاقة رقم قومى بالإسم المُنتحل لشقيقه)، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة شقيقه المتوفى خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية.