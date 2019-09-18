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حبس عاطل قتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات أسرية بينهم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:56 م
حبس عاطل قتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات أسرية بينهم حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل قتل زوجته طعنا بسكين، بسبب خلافات زوجية بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد شهدت جريمة بشعة وذلك عندما تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقام بقتل زوجته طعنا بسكين، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حيث تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائية بالمنوفية، يفيد وقوع جريمة قتل بقرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام ، " وائل. أ. ا" 29 عاما ، عاطل، ومقيم بقرية شنتا الحجر، بقتل زوجته "سوزان. ف. ع" 26 عاما، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهم .

على الفور قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهم، وبتوقيع الكشف الطبى على جثمان الزوجة، تبين طعن الزوج للضحية أكثر من مرة حتى فارقت الحياة، وتم تحرير محضرا، بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

حبس زوج قتل زوجته

خلافات اسرية

مركز بركه السبع

مدير امن المنوفية

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