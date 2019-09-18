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حبس عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش فى المرج 4 أيام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:11 م
حبس عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش فى المرج 4 أيام حشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحوزته كيلو و400 جرام حشيش بالمرج.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط محمود ع، 28 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 22852 لسنة 2017م جنايات المرج " مخدرات " أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام 16.545 جنيه ، هاتف محمول.

 

وبمواجهته ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


حبس عاطل

اتجار المخدرات

مواد مخدرة

مخدر الحشيش

قسم المرج

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