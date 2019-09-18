حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالإكراه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، لانتحالهما صفة رجال شرطة، وإستيقاف بعض المواطنين وسرقتهما بالإكراه مستعينين بما يحوزانه من سلاح نارى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة أمنية لقسم شرطة البساتين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وردت معلومات مفادها قيام شخصين بإستيقاف المواطنين، والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلان صفة رجال شرطة.

وعلى الفور إنتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط عاطلين وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش (طالبين)، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وشروعهما فى سرقة متعلقات المجنى عليهما بإسلوب (إنتحال صفة رجال الشرطة) بإستخدام السلاح النارى المضبوط. بسؤال المجنى عليهما إتهماهما بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.