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حالة وفاة سابعة بسبب السجائر الإلكترونية فى أمريكا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:56 م
حالة وفاة سابعة بسبب السجائر الإلكترونية فى أمريكا السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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أصبح رجل من كاليفورنيا الشخص السابع الذي مات بسبب مرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفي الشخص البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان مريضًا لعدة أسابيع، في مطلع الأسبوع بعد إصابته " بأمراض رئوية حادة".

وقد أبلغت ولايات كنساس وإنديانا ومينيسوتا وإلينوي وأوريجون عن وفاة حالة فى كل ولاية بسبب السجائر الإلكترونية.

وحذرت كارين هيت، مسئولة الصحة العامة في مقاطعة تولير، السكان من أن الآثار المترتبة على السجائر الإلكترونية وعلى المدى الطويل غير معروفة في بيان صحفي اليوم.

وقالت: "أي استخدام للسجائر يشكل خطراً محتملاً على صحة الرئتين ويمكن أن يتسبب في إصابة رئوية حادة قد تؤدي إلى الوفاة".

وقال مركز السيطرة على الأمراض “CDC” أمس إنه حدد 380 حالة من أمراض الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 36 ولاية وجزر فيرجن الأمريكية.

وتم الإعلان عن حالة الوفاة الأخرى المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في ولاية كاليفورنيا في 7 سبتمبر مع إن الرجل تجاوز من العمر 55 عامًا وكان يعاني من حالات صحية مزمنة.

وجدير بالذكر أن الوفاة الأولى التي كان يعتقد أنها مرتبطة بالبخار في الولايات المتحدة كانت في ولاية إلينوي في أغسطس ، وقيل إن المريض يعاني من "مرض تنفسي حاد".

 

 


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