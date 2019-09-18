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حافظ على التابلت.. التعليم تجهز بيانات طلاب الثانوى لبدء سداد مبلغ التأمين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:11 ص
حافظ على التابلت.. التعليم تجهز بيانات طلاب الثانوى لبدء سداد مبلغ التأمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجهيز قاعدة بيانات طلاب الصف الأول الثانوى استعدادا لاستخدامها فى سداد الطلبة لتأمين أجهزة التابلت خلال الفترة المقبلة.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص، إن التطوير التكنولوجى يعمل حاليا على حصر طلاب الصف الأول الثانوى وتجهيز بياناتهم الخاصة بنوعيات المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بعد أن تم التنسيق مع الهيئة العامة للبريد لسداد الطلبة المبلغ المحدد كتأمين على الأجهزة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه سيتم البدء فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام نوفمبر المقبل ويستمر حتى ديسمبر على أن يؤدى طلاب الصفين الاول والثانى الثانوى امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت بواقع امتحان فى كل ترم دراسى.

 


التربية والتعليم

التابلت

سداد مبلغ التابلت

الامتحان الالكترونى

اخبار التعليم

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