جونسون يزور مستشفى بوسط لندن تزامنا مع احتدام النقاش حول "بريكست"

وكالات

قام رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مستشفى "ويبس كروس" الجامعى، فى العاصمة لندن، وذلك بالتزامن مع احتدام المناقشات فى البرلمان الأوروبى حول مصير "بريكست"

وتأتى الزيارة فى إطار متابعة المسئول البريطانى لكافة القطاعات فى بلاده قبل الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، مع تزايد احتمالات الخروج بدون اتفاق فى المرحلة الراهنة.



بوريس جونسون بين العاملين فى المستشفى



جونسون ومسئولة بالمستشفى



جونسون يتحاور مع مسئولى المستشفى



جونسون يستمع لشرح حول أسلوب العمل بالمستشفى



جونسون يصافح فريق العمل بالمستشفى



جونسون يصب الشاى لنفسه



جونسون يقوم بزياراته الميدانية تزامنا مع احتدام النقاش حول بريكست



حوار بين جونسون والموظفين بالمستشفى



رئيس الوزراء البريطانى خلال زيارته لمستشفى وسط لندن



رئيس الوزراء البريطانى يتفقد الأقسام داخل المستشفى



رئيس الوزراء البريطانى يصافح إحدى الموظفات



رئيس الوزراء البريطانية يحتسى الشاى مع موظفى المستشفى